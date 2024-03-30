Samsun'da 13 Bin 797 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından 13 bin 797 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 2 şahsın valizlerinde yapılan aramada, 13 bin 797 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN