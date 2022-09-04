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Samsun 3. sayfa: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun 3. sayfa: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun gelişmesine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan N.Y. (49) yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.Y. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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