Haberler

Manisa'da 2,5 milyon TL'lik altın kapkacı

Manisa'da 2,5 milyon TL'lik altın kapkacı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir sarraftan 2,5 milyon lira değerinde 15 adet altın bileziği kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, polis tarafından tarlada altınlarla birlikte yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir sarraftan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın bilezikleri kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Salihli'de Sevgiyolu'nda bir sarrafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi iş yerine gelen şüpheli, incelemek bahanesiyle aldığı yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 adet "Adana burması" olarak bilinen altın bileziklerle bir anda koşarak kaçtı.

İş yeri çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Altınlarla birlikte tarlada yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini S.Ş. olarak tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Keli Mahallesi'ndeki tarlada altınlarla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Ele geçirilen 15 adet altın bilezik, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı ise işyeri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bugün üzücü bir olay yaşadıklarını belirten Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, olaya kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi çalınan altınlarla birlikte yakalayan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Belediye başkanının gözaltına alınacağı havalimanında hazırlık var
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı

En acı tablo! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bir anda yarım milyon liranın sahibi olabilirdi! Tercihi farklı oldu

Önünde servet vardı, o başka bir yol seçti