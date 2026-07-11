Manisa'da 2,5 milyon TL'lik altın kapkacı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir sarraftan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın bilezikleri kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Salihli'de Sevgiyolu'nda bir sarrafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi iş yerine gelen şüpheli, incelemek bahanesiyle aldığı yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 adet "Adana burması" olarak bilinen altın bileziklerle bir anda koşarak kaçtı.

İş yeri çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Altınlarla birlikte tarlada yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini S.Ş. olarak tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Keli Mahallesi'ndeki tarlada altınlarla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Ele geçirilen 15 adet altın bilezik, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı ise işyeri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bugün üzücü bir olay yaşadıklarını belirten Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, olaya kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi çalınan altınlarla birlikte yakalayan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı