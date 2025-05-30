Sakarya'daki Kontrplak Fabrikasında Yangın Çıktı

Kontrplak fabrikasında korkutan yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Keresteciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Keresteciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan kontrplak fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler fabrikanın bir kısmını sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen 6 itfaiye aracı ve 16 personel yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.