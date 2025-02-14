Sakarya'da Yol Kontrolünde 1.5 Milyon Liralık Sahte Formaya El Konuldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen bin 164 adet sahte takım forması ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve uygulamalarında durdurdukları araçta piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen toplam bin 164 adet sahte forma ve tişört ele geçirildi. Olayın şüphelisi olan K.Y. (45) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA