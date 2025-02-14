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Sakarya'da Yol Kontrolünde 1.5 Milyon Liralık Sahte Formaya El Konuldu

Sakarya'da Yol Kontrolünde 1.5 Milyon Liralık Sahte Formaya El Konuldu
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Erenler ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 1,164 adet sahte takım forması ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen bin 164 adet sahte takım forması ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve uygulamalarında durdurdukları araçta piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen toplam bin 164 adet sahte forma ve tişört ele geçirildi. Olayın şüphelisi olan K.Y. (45) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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