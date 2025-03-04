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Sakarya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 66 Kişiye Para Cezası

Sakarya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 66 Kişiye Para Cezası
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Karasu ilçesinde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda, 66 kişiye toplam 610 bin 302 lira idari para cezası kesildi. Jandarma, kumar oynatılan iki şahsı gözaltına alarak çeşitli delillere el koydu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 66 kişiye 610 bin 302 lira idari para cezası kesildi. Jandarmanın baskın anı ise kameralara yansıdı.

Kuyumcullu Mahallesi'nde yasa dışı kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' tespit edilen H.C. (69) ve M.C. (28) isimli şahısların ikametgahlarında yapılan aramada; mavi, yeşil, sarı ve kırmızı pul, 108 adet tombala kağıdı, 1 adet numaramatik kağıdı ile 165 TL nakit para ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 66 kişiye 'Kabahatler Kanuna' göre 'Kumar Oynamak' suçundan 610 bin 302 TL idari para cezası kesildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan gözaltına alınan H.C. ile M.C. isimli şahıslar ise yapılan adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekiplerin düzenlediği operasyon anı ise saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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