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Sakarya'da Taekwondo Hocası Duvarın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde moloz kaldırma çalışması sırasında üzerinde duvar devrilen taekwondo hocası Aydın Demiröz hayatını kaybetti. Olayla ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı.

Sakarya'da acı olay: Taekwondo hocası duvarın altında kalarak hayatını kaybetti

Molozların kaldırıldığı esnada üzerine duvar devrildi: 1 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin bahçesinde bulunan eski metruk binanın molozlarını kaldırmak için yapılan çalışma esnasında iki çocuk babası taekwondo hocası duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Molozları kaldırmak için çalışma yapan kepçe operatörü gözaltına alındı.

Acı olay, Batakköy Mahallesi 10012. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taekwondo hocası Aydın Demiröz evinin bahçesinde bulunan eski metruk binanın molozlarını kaldırmak için kepçe operatörü A.E.'yi bölgeye çağırdı. Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz duvarın altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce duvarın altından çıkarılan ve hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Demiröz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken, kepçe operatörü A.E.'de gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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