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Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Milyon Liralık Kaçak Sigara Malzemesi Ele Geçirildi

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Milyon Liralık Kaçak Sigara Malzemesi Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 4 milyon 100 bin lira olan 360 bin adet boş ve 70 bin 800 adet dolu makaron ile 1.100 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 4 milyon 100 bin lira olan kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kaynarca ilçesi İşaret Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 100 bin lira olan 360 bin adet boş, 70 bin 800 adet dolu makaron, bin 100 kilogram tütün ve 4 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Uyuşturucu Operasyon Jandarma Kaynarca sakarya 3-sayfa Ekonomi Makaron Hukuk

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