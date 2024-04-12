Sakarya'da çıkan yangında ev alev topuna döndü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev alev topuna döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evin adeta alev topuna döndüğü yangında mahalleli sokağa dökülürken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişki inceleme başlatıldı. - SAKARYA