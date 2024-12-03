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Sakarya'da Amatör Maç Sonrası Taraftar Kavgası: 5 Gözaltı, 1 Köz Kaybı

Sakarya'da Amatör Maç Sonrası Taraftar Kavgası: 5 Gözaltı, 1 Köz Kaybı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrası çıkan kavgada bir taraftar, taş darbesi sonucu gözünü kaybetti. Olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Göz kaybettiren taraftar kavgası: 5 gözaltı

Amatör maç sonrası taraftar ve yöneticiler arasında çıkan kavgada gözüne taşla vurdular

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Süper Amatör Lig maçı sonrasında taraftar ve yöneticilerin karıştığı kavgada bir kişi gözüne aldığı taş darbesi neticesinde kör oldu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Darıçayırıspor- Sapanca Kurtköyspor maçından sonra Karasu Şehir Stadı'ndan mağlup ayrılan Darıçayırıspor taraftarları, Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlarına saldırdı. Adeta taş, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada M.K.K. sağ gözüne aldığı taş darbesi neticesinde yaralandı. Meydana gelen kavga polis ve bekçilerin biber gazlı müdahalesiyle güçlükle son buldu. Kavgada yaralanan M.K.K. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
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