Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Trump'tan Sumi kentine yönelik saldırıya tek cümlelik yorum

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran saldırıya tek cümlelik yorum
Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Sakarya'da 1,5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Sakarya'da 1,5 Milyon Lira Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan jandarma denetimlerinde piyasa değeri 1,5 milyon lira olan bin 173 kaçak parfüm ve vücut losyonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan bin 173 kaçak parfüm ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Serdivan ilçesinde yaptığı yol kontrol denetimlerinde bir minibüs durduruldu. Minibüste piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu değerlendirilen muhtelif markalara ait bin 110 kaçak parfüm ve 63 kaçak vücut losyonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olaya ilişkin H.G. (49) isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.