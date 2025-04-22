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Sahte Servisle Dolandırıcılık: Sağlam Parçaları Söküp Paralarını Aldılar

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Kırıkkale'de sahte beyaz eşya servisi ilanı vererek evlere giden iki dolandırıcı, tamir bahanesiyle sağlam parçaları söküp mağdurlardan para aldı. Polis, operasyonla şüphelileri yakaladı.

"Tamir" bahanesiyle dolandırıcılık: Sağlam parçayı söküp üstüne para aldılar

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sahte "beyaz eşya servisi" ilanı vererek evlerine gittikleri vatandaşları tamir bahanesiyle tuzağa düşürüp parça parası alan 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'de Z.G. ve A.D.Ş. isimli şüpheliler, internet sitesi üzerinden "yetkili beyaz eşya servisi" adı altında sahte ilanlar vererek birçok kişiyi mağdur etti. Dolandırıcı şahıslar T.Ç. ve E.T. isimli vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi cihazlarını "tamir" bahanesiyle alıp sağlam parçalarını sökerek yerine arızalı olanları taktı. Ayrıca parça parası adı altında ücret alıp ortadan kayboldu.

Mağdur vatandaşların İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde dolandırıcı iki şahıs, bulundukları ikamette gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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