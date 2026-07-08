Haberler

Sahte "yedek parça" ilanıyla 203 milyon lira dolandıran şüpheliler tutuklandı

Sahte 'yedek parça' ilanıyla 203 milyon lira dolandıran şüpheliler tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte yedek oto parça ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 203 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya merkezli 14 ilde, internet üzerinden sahte "yedek oto parça" ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 203 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, internet üzerindeki alışveriş sitelerinde "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde, zanlıların banka hesaplarında yaklaşık 203 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler; Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Dün yeşil ışık yakmıştı! Trump Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Beştepe'de tarihi kare!
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu