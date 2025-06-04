Sahte Fenomen Çetesi Çökertildi: Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar

Sahte Fenomen Çetesi Çökertildi: Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar
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Kars'ta sosyal medya üzerinden sahte fenomen hesaplarıyla kadın tesettür giyim eşyası satarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi. 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, düzenlenen operasyonda 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden sahte 'fenomen' adı altında yüksek takipçili onlarca sayfa açarak kadın tesettür giyim eşyası sattığı iddiasıyla yüzlerce kişiyi dolandıran çete çökertildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden kadın tesettür giyim eşyası satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütünün deşifre edilmesi için 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kiraladıkları özel araç ve taksilerle yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, ve Sakarya'da belirlenen adreslere Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 30 ekip 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda G.N., F.B., S.K., ve A.K. ile Ç.Ş.Ö., Ö.F.C., H.H., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M., F.D. F.S., Y.B., O.P., M.O.Y., T.G.K., Y.T. T.N.K. ve T.B. gözaltına alırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 24 bin dolar, 19 bin euro, 10 bin 400 TL para, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çetenin, kurdukları sahte sosyal medya hesaplarından satış yaptığı ancak ürünü gelmeyen müşterinin kendilerini aradığı zaman 'iade kodu aldı' 'altında kod gönderdiği belirlendi.' Müşteri ile telefonda görüşme sağlayan çete üyeleri, mobil bankacılık üzerinden havale yaptırarak kendi hesap bilgilerini veriyor ve 'ters işlem' yapacakları iddiasıyla müşteriden havale yapmasını istiyor. Dolandırıcılara güvenen müşteri işlemi tamamladıktan sonra hesabındaki parasının gittiğini anlıyor ve telefon daha sonra kapanıyor.

Şüpheliler, suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurtdışına aktardıkları ve kendi hesaplarına aktarmak için çeşitli yollar bulduklarını da tespit eden ekipler şüphelilerin tüm hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir koydu.

Emniyette susma haklarını kullanarak suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Ç.Ş.Ö., G.N., Ö.F.C., E.M., F.V., M.A., Ö.F.B., B.S., Y.M, T.G.K. ve H.H. tutuklandı. Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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