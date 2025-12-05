Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde Siber dolandırıcılık operasyonu : 18 gözaltı

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 18 kişi, sosyal medya üzerinden kredi almak isteyen vatandaşların bilgilerini toplayarak büyük vurgunlar gerçekleştirdi. Şüpheliler, farklı illerde eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Sahte banka reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 18 şüpheli, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlıların, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturarak kredi kullanmak isteyen kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları topladıkları, bu bilgiler üzerinden, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları tuzağa düşürüp vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, bir şebekenin, sosyal medya hesapları üzerinden bankaların sahte reklam linklerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şebekenin, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturarak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları topladıklarını belirledi.

Şebeke üyelerinin, elde ettikleri bu bilgiler üzerinden, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanarak vatandaşları banka personeli gibi aradıkları; çeşitli ikna yöntemleriyle vatandaşların hesaplarından kredi kullandırdıkları ve çekilen tutarları, belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü kişilere ait hesaplara aktararak büyük bir vurgun yaptıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda şebekenin tüm üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tek tek belirlendi. Ardından bu sabah İstanbul başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli tevkif edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şubeye getirildi. Şebeke üyeleri ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
