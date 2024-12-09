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Sahte Banka Kartı Üreticisi Ayvalık'ta Yakalandı

Sahte Banka Kartı Üreticisi Ayvalık'ta Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahte banka ve kredi kartı üreten bir kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı. Hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., 27 adet aranma kaydıyla birlikte gözaltına alındı.

Sahte banka kartı ve kredi kartı üretip satan ve hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi düzenlenen operasyon ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, kötüye kullanmak suçlarından toplam 27 adet aranma kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y.'nin kız arkadaşı F.E. ile birlikte Ayvalık'ta olduğu bilgisi alındı.

Konum bilgisinin alınması üzerine, devam eden çalışmada, şahsın kullandığı araç ve saklanabileceği adresler takibe alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, operasyon düzenlendi. H.Y., Ayvalık'ta saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Ayvalık Adliyesine sevk edilen H.Y. işlemlerinin tamamlanmasından sonra Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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