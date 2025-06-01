Sahte Altınlarla Dolandırıcılık Yapan Çift Tutuklandı

Sahte Altınlarla Dolandırıcılık Yapan Çift Tutuklandı
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Bartın'da sahte altınlarla 8 ilde dolandırıcılık yapan evli çift, yakalandıktan sonra tutuklandı. 122 bin 700 TL dolandırıcılık iddiası üzerine yapılan operasyon sonucunda karı koca, Bartın Adliyesi tarafından cezaevine gönderildi.

8 ilde dolandırıcılık yapan çift tutuklandı

BARTIN - Sahte altınlarla 8 farklı ilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen karı koca, yakalandığı Bartın'da tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bartın'da bir kuyumcu dükkanın sahibi, müşteri kılığındaki bir çift tarafından sahte altınlar vermek süretiyle 122 bin 700 TL dolandırıldığını iddia ederek, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine müracaat etmiş, hbaşvurunun ardından ise harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri araştırma ve 148 saatlik kamera incelemeleri sonucu evli oldukları öğrenilen M.S ve S.S isimli şahıslara ulaşmıştı. Antalya ilinden kiraladıkları araçla Bartın İl merkezine geldikleri belirlenen çiftin, İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara illerinde de dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiş, Bartın'daki son vurgunun ardından kaçma hazırlığı yaptığını belirlenen çift, Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrusunda gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Arıt Kavşağı'nda aracı durdurularak yakalanan çift, Bartın Adliyesi'ne çıkarıldı.

, kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan karı koca, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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