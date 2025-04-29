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Safranbolu'da Kaçakçılık Operasyonları: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Ge geçirildi

Safranbolu'da Kaçakçılık Operasyonları: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Ge geçirildi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonları, akıllı saatler ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. İki şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ayrı iş yerine yapılan operasyonda, 105 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 53 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu, 33 adet faturasız akıllı saat, 95 adet faturasız powerbank ve 11 adet faturasız bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Operasyon sonucu M.Ç. ve N.Ç. isimli şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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