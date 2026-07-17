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Rusya Ukrayna'da limanı vurdu, hasar gören gemide 2 Ukraynalı öldü

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Rusya'nın Ukrayna'nın Mykolaiv kentindeki liman altyapısına düzenlediği dron saldırısında yabancı bayraklı 3 gemi hasar gördü, gemideki 2 Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'nın limanına düzenlediği saldırıda yabancı bayraklı 3 geminin hasar gördüğü ve gemide bulunan 2 Ukrayna vatandaşının öldüğü aktarıldı.

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv kentindeki liman altyapısını vurdu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, dronlarla gerçekleştirilen saldırıda yabancı bayraklı 3 geminin de hasar gördüğü açıklandı. Ayrıca, erken saatlerde gerçekleştirilen saldırılarda gemide bulunan 2 Ukrayna vatandaşının öldüğü aktarıldı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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