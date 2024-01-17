Rusya'nın Harkov kentindeki füze saldırısında 17 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde bir yerleşim bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2'sinin durumu ağır 17 kişinin yaralandığı, evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki saldırıları devam ediyor. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov kentinin merkezindeki yerleşim bölgesine 2 füze ile saldırı düzenlediğini, saldırıda 17 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralı 2 kadının durumunun ağır olduğunu ifade eden Sinegubov, hastanedeki 12 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Saldırı nedeniyle bölgedeki en az 10 evde hasar meydana gelirken Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, füzelerden birinin daha önce bir tıp merkezinin bulunduğu 3 katlı binaya isabet ettiği ifade edildi. Harkov Emniyet Müdürü Volodimir Tymoshko, diğer füzenin ise bölgedeki bir karayoluna isabet ettiğini söyledi. En az 2 binada çıkan yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov yaptığı açıklamada, füzelerin hedef aldığı noktada askeri tesis bulunmadığını, konutların bulunduğunu ifade etti.

Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefi olan Harkov kentinde geçtiğimiz hafta bir otele S-300 füzeleriyle düzenlenen saldırıda 11 kişi yaralanmıştı. - HARKOV