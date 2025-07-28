Rotterdam-Kayseri Uçuşunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Rotterdam-Kayseri seferini yapan yolcu uçağında polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir yolcudan 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Rotterdam-Kayseri seferini yapan uçakta bulunan bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Uçağın Kayseri Havalimanı'na inmesiyle birlikte narkotik köpeği ile birlikte uçakta arama yapan polis ekipleri; bir yolcunun üzerinde 2 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ