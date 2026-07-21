Romanya açıklarında Liberya bayraklı gemiye saldırı

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Mısır'dan Ukrayna'ya seyreden Liberya bayraklı LPG gemisinin Romanya açıklarında vurulduğunu bildirdi.

Karadeniz'de savaş kaynaklı gerilim yeniden yükseldi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, Mısır'dan Ukrayna'ya seyreden Liberya bayraklı LPG Gas Lisbon gemisinin dün gece Romanya açıklarında vurulduğunu bildirdi. Dan, Rumen kurtarma ekiplerinin, aralarında 3 yaralının da bulunduğu mürettebatı tahliye ettiğini ve geminin sürüklenmesini önlemek amacıyla bir römorkörün bölgeye gönderildiğini söyledi.

Romanya Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Devlet kurumları alarma geçirilmiş durumda ve bu ciddi olayın nasıl gerçekleştiğini, nedenlerini ve sorumlularını açığa çıkaracaklardır. Bu olay büyük ihtimalle Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı saldırı savaşının bir parçasıdır" dedi. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı