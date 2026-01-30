Haberler

Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara 132 bin TL'sini kaptırdı

Çamlıhemşin ilçesinde emekli Hasan Teksoy, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara 132 bin TL'sini kaptırdı. Dolandırıcilar, Teksoy'u telefonla arayarak bireysel emeklilik işlemi yalanıyla tuzağa çekti ve kredi kartından büyük miktarda para harcama gerçekleştirdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde emekli bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara 132 bin TL'sini kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Topluca köyünde yaşayan emekli Hasan Teksoy, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, Hasan Teksoy'u telefonla arayarak kendilerini banka yetkilisi olarak tanıttı. "Bireysel emeklilik işleminiz yanlışlıkla başlatıldı, iptal edelim" yalanıyla güven kazanan şüpheliler, SMS onayları üzerinden adım adım Teksoy'u tuzağa çekti. Emekli olduğunu ve böyle bir talebi bulunmadığını söylemesine rağmen, yönlendirmeler devam etti. Görüşme sona erdiğinde ise gerçek ortaya çıktı. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra Hasan Teksoy'un kredi kartından, İstanbul'daki MediaMarkt mağazasında iki ayrı işlemle toplam 131 bin 998 TL harcama yapıldığı belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Teksoy yaşadığı şoku anlatarak, "Ben hayatımda 132 bin liralık alışveriş yapmadım. Emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Bu para benim için felaket. Kartım internet bankacılığının kapalı olmasına rağmen kartın kullanıldığı ve yüksek tutarlı işlemlerin gerçekleştirildiğini öğrendik. Bu kadar yüksek meblağlı işlemler tek onayla nasıl yapılabiliyor? Bankanın risk algılama sistemleri neden devreye girmedi?" ifadelerini kullandı.

Teksoy, konuyla ilgili karakola giderek şikayette bulunduğunu ve savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığını sözlerine ekledi. - RİZE

