Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' ifadelerine soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Rahmi Koç'un katıldığı bir açılış programında kullandığı ifadeleri nedeniyle "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf, Irk, Din, Mezhep, Cinsiyet veya Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde iş insanı Rahmi Koç'un katıldığı açılış programında kullandığı ifadeler sebebiyle resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu videoda iş insanı tarafından sarf edilen, toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf, Irk, Din, Mezhep, Cinsiyet veya Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

"Kadınlarımızın onuruna yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında duracağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz, yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez. Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rahmi Koç'tan açıklama

Rahmi Koç da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" sözlerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı