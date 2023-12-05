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Psikolojik sorunları olan oğul tarafından darp edilen baba hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu tarafından darp edilen baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlu tutuklandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu tarafından darp edilen baba, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ekim Perşembe günü Pamukova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.K. ile babası İbrahim K. (61) arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada O.K., annesini ve babasını darp ederek yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan O.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Oğlu tarafından darp edilen ve yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda kalan İbrahim K. ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukova Sakarya 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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