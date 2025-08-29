Polonya'da F-16 Savaş Uçağının Düşmesi Sonrası Tüm Uçuşlar Askıya Alındı

Polonya ordusu, dün Radom kentinde hava gösterisi provası sırasında bir F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından operasyonlarda görev alan uçaklar hariç ülkedeki tüm F-16 uçuşlarını askıya aldı. Polonya'daki her türlü gösteri uçuşu da ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Polonya ordusu, dün hava gösterileri provaları sırasında düşen F-16 savaş uçağının ardından ülkedeki tüm F-16 uçuşlarını askıya aldı. Polonya Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu düzenlenmesi beklenen Radom Uluslararası Hava Gösterisi etkinliğinin prova uçuşları sırasında meydana gelen kazanın ardından tüm F-16 uçuşlarının askıya alındığı duyuruldu. Polonya Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Marek Pawlak açıklamasında, yalnızca operasyonlarda görev alan F-16'ların uçuşuna izin verileceğini belirterek, ülkedeki tüm gösteri uçuşlarının da ikinci bir emre kadar yasaklandığını bildirdi.

F-16 pilotu hayatını kaybetmişti

Dün akşamüstü düşen uçağın alev topuna döndüğü kazada, Polonya Hava Kuvvetleri'nin F-16 Tiger Demo gösteri ekibinde yer alan Binbaşı Maciej Krakowian hayatını kaybetmiş, uçağın düştüğü Radom Havalimanı'ndaki pist kullanılamaz hale gelmişti. Yetkililer, Krakowian'ın 17 yıldır pilotluk yaptığını, bin 200'ü F-16 savaş uçaklarında olmak üzere bin 400 saatten fazla uçuş tecrübesi bulunduğunu aktarmıştı. Yetkililer, kazanın ardından soruşturma başlatıldığını, kara kutusuna ulaşılan uçağın düşüş sebebinin belirlenmesinin ise birkaç ayı bulabileceğini belirtmişti. - VARŞOVA