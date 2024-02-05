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Polis Ekipleri Okul Önlerinde Öğrencilerin Güvenliğini Denetledi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki haftalık ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul önlerinde öğrencilerin güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Esenyurt'ta yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İki haftalık ara tatilin sona ermesiyle polis ekipleri okul önlerinde öğrencilerin güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki haftalık ara tatilin bitmesi ile öğrencilerin güvenliğine yönelik okul çevresinde denetimler gerçekleştirdi. Esenyurt'ta okul önlerinde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurarak araç ve araç içerisinde bulunan kişileri aradı. Esenyurt Anadolu lisesi önünde yapılan denetimlerde polis ekipleri şüphelendikleri araçları detaylı bir şekilde ararken, yapılan kontrollerde her hangi bir olumsuzluğu rastlanmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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