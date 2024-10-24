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Polis, Depremzedenin Çalınan Koyunlarını Buldu

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Hatay'da depremzededen Yusuf Çınar'ın arabasını satarak aldığı ve hırsızlık sonucu kaybettiği 22 koyunu, polis ekipleri bulunarak teslim etti. Çınar, koyunlarının bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu ve ailesiyle bu sevinci paylaştığını belirtti.

Arabasını satarak hayvancılığa başlayan depremzede baba ve böbrek hastası 2 evladının umudu olan 22 koyunu polis ekipleri buldu

Küçükbaş hayvanları çalınan Yusuf Çınar : "Koyunlarımı alıp başka bir ile satacaklardı"

- Çınar, "Koyunlarımı bulunduktan sonra görünce çok sevindim, hemen geldim ve ailemle paylaştım"

HATAY - Hatay'da arabasını satarak hayvancılığa başlayan ve böbrek hastası 2 evladının tedavisi için mücadele eden depremzede Yusuf Çınar'ın çalınan koyunları, satılmak üzereyken polis ekipleri tarafından bulunarak teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Yusuf Çınar'ın arabasını satarak hayvancılığa başlamak için satın aldığı 22 koyunu 2 hırsız tarafından çalınmıştı. Hırsızlık anının an be an güvenlik kamerasına yansıdığı olayda tek varlığı olan ve böbrek hastası 2 evladının tedavisi içinde mücadele eden Çınar'ın çalınan koyunları polis ekipleri tarafından bulundu. Koyunlarını eksiksiz bir şekilde teslim alan Çınar, yaşadığı sevinci ilk olarak ailesiyle paylaştı.

"Koyunlarımı bulunduktan sonra görünce çok sevindim, hemen geldim ve ailemle paylaştım"

Çalınan hayvanlarına kavuşmanın heyecanını yaşayan 35 yaşındaki Yusuf Çınar, aracını satarak hayvanları satın aldığını belirterek "Koyunlarım bulundu ve çok mutluyum. Dörtyol ilçe emniyet müdürüne ve ekiplerine teşekkür ederim. Koyunlarımı bulup bana teslim ettiler, Koyunlarımı bulunduktan sonra görünce sevinçle gelip, çocuklarımla ve eşimle paylaştım. Çocuklarımda çok sevindiler ve sabaha kadar koyunlarla ilgilendiler şu anda da bakımlarını yapıyoruz. Koyunlarımı iki gün kapalı bir alanda saklamışlar, şu an ahıra getirdim burada tedavilerini yapıp havanlarımın yemlerini verdim. Hayvanlarım kaldıkları ortamdan dolayı biraz rahatsız olmuşlar ve iki gün aç kalmışlar. Tedavilerinden dolayı biraz maddi zararım var ama hayvanlarımın iyi olması için uğraşıyorum. Koyunlarımı çalan iki kişi de şu an gözaltındalar, şikayetçi oldum ikisinden de. Koyunlarımı alıp başka bir ile satacaklardı, Polis ekipleri suçüstü yapınca satamadılar. Şu an koyunlarım bende. " ifadelerini kullandı.

Polis, Depremzedenin Çalınan Koyunlarını Buldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa

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