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Polatlı'da küçükbaş hayvanlar yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, Polatlıspor eski başkanı hayatını kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvanlar yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Polatlıspor eski başkanı Serkan Özkan hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvanlar yüzünden çıkan kavgada 8 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Polatlıspor eski başkanı Serkan Özkan hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, 25 Mayıs günü akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Besihaneler Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Yiğit'e ait küçükbaş hayvanların Seyfullah Özkan'ın kapısının önünü kirletmesi sonucu Seyfullah Özkan, Ali Yiğit'in yanına giderek, hayvanları salmamasını istedi. Sözlü tartışma Ali Yiğit ve yanındakilerin Seyfullah Özkan'a saldırmasının ardından kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Seyfullah Özkan yakınlarına haber vermesi üzerine olay büyüdü.

Olay yerine gelen Polatlıspor eski başkanı Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık kavgayı ayırırken, Ali Yiğit'in kardeşi İbrahim Yiğit arabayı hızla kavganın olduğu tarafta bulunan insanların üzerine sürdü.

Olayda aracın altında kalan Polatlıspor eski başkanı ve AK Parti Polatlı İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Özkan ve damadı Yunus Emre Ovacık ile birlikte toplamda 8 kişi yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Özkan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yunus Emre Ovacık ve diğer 6 kişinin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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