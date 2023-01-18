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Pişkinliğin böylesi: Çaldıkları araca yakıt aldılar, parasını ödemeden kaçtılar

3. Sayfa Haberleri

Pişkinliğin böylesi: Çaldıkları araca yakıt aldılar, parasını ödemeden kaçtılar

Kayseri'de çaldıkları otomobil ile iki kez yakıt ücreti ödemeden kaçan 2 pişkin hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de çaldıkları otomobil ile iki kez yakıt ücreti ödemeden kaçan 2 pişkin hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Aracı çalan 2 kişinin otomobil ile farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığını ve ücretini ödemeden kaçtığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyon ile şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden R.E.'nin 5 farklı hırsızlık olayından 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, ele geçirilen 2 plakaya da el konuldu. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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