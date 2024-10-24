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Peru'da Otobüs Şoförleri Üçüncü Kez Greve Gitti

Peru'da Otobüs Şoförleri Üçüncü Kez Greve Gitti
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Peru'nun başkenti Lima'da artan şiddet olaylarına karşı otobüs şoförleri bu ay üçüncü kez greve gitti. Şoförler, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve parlamentonun feshedilmesini talep ediyor. Küçük işletme sahipleri de greve destek vererek katıldı.

Peru'da şiddet olaylarının artmasının ardından otobüs şoförleri bu ay 3'üncü kez greve gitti.

Peru'nun başkenti Lima'da şiddet olaylarının artmasının ardından toplu taşıma sendikalarının liderliğinde otobüs şoförleri bu ay 3'üncü kez greve gitti. Şoförler, Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve parlamentonun feshedilmesi çağrısında bulunarak, organize suçlara karşı daha sıkı tedbirlerin uygulanmasını talep etti. Artan gasp ve şiddet olaylarından bıkan küçük işletme sahipleri de şoförlere destek vererek greve katıldı.

Başkentte toplu ulaşımı durma noktasına getiren grev nedeniyle güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Başkent dışında Cuzco, Huacho, Ayacucho ve Piura gibi şehirlerde de şoförler greve gitti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden gibi dünya liderlerinin gelecek ay APEC Asya-Pasifik Zirvesi için Lima'ya gelmesi beklenirken, zirve sırasında Boluarte karşıtı 72 saatlik bir gösteri düzenleneceği duyuruldu. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi lima Suç

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