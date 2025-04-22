Pendik'te Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Pendik'te palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

İSTANBUL - Pendik'te palet fabrikasındaki yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda palet alevlere teslim oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iki binanın çatısı ile bir atölyeye de sıçradı. Atölye ve iki bina tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Kerim Öztürk, yangında tahribatın çok olduğunu ifade ederek, "Burada palet deposu vardı. Patlama olduğu söylendi. Paletler yandı, daha sonra binalara sıçradı. Neredeyse söndürüldü. Fakat çok tahribat var" dedi. Mahalle sakinlerinden Yılmaz Usta Alioğlu ise, rüzgar nedeniyle yangının alevlendiğine değinerek, "Yaralı ve ölü yok. Yangın kontrol altında. Binalar tahliye edildi, çatıları yandı" diye konuştu.

Alevlerin hasara yol açtığı yangınla ilgili inceleme başlatılırken, soğutma çalışmaları da havadan görüntülendi.