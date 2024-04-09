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Pamukova'da Eşler Arasında Silahlı Çatışma: İki Koca Tutuklandı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eşlerinin sözlü tartışması sonrasında silahlarını çekerek sokak ortasında çatışan iki koca tutuklandı.

Pamukova ilçe merkezinde meydana gelen olayda, N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.'nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.'yı hastanede M.S.'yi ise olay yerinde gözaltına aldı. Husumetli oldukları öne sürülen iki ailenin çatışması ise saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Hususa ilişkin emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S. ve N.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukova Sakarya Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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