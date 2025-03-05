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Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Denetimleri Sürüyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde Güvenlik Denetimleri Sürüyor
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenli turizmi sağlamak amacıyla denetimler yapıyor. Yasak bölgelerde kayak yapanlar ve kask takmayanlar drone ile tespit edilip idari yaptırımlar uygulanıyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde vatandaşların can güvenliğini korumak ve güvenli turizmin devamı sağlamak maksadıyla denetimler aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan kişiler Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından drone destekli devriyeler ile tespit ediliyor. Yasağa uymayan şahıslar hakkında, Erzurum Valiliğinin "2024/6 sayılı genel emri (Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler)" kapsamında gerekli işlemler yapılıyor. 24 Şubat - 03 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum Valiliğinin genel emri kapsamında çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kayak severlerin güvenli kayak için yasak bölgelere girmemeleri ve kask takma zorunluluğuna uymaları büyük önem taşımaktadır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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