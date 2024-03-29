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Palamut ve Torik İçin Av Yasağı Başlıyor

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31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasak olacak.

Palamut ve Torik için av yasağı başlıyor. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun yapmış olduğu açıklamada 1 Eylül itibariyle genel av yasaklarının sona ermesiyle birlikte başlayan 2023-2024 balıkçılık sezonunun sonuna yavaş yavaş yaklaşıldığını belirtti.

İl Müdürü Uzun, "Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğe göre; tüm karasularımızda, 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir" ifadelerini kullandı.

Uzun, su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek av yasağı döneminde palamut balığının avcılığı ve satış yerlerinde ticarete konu edilmesinin 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde idari yaptırım gerektirdiğini belirterek mevzuat hükümlerine aykırılıktan kaçınılması gerektiğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkçılık Esra Uzun Düzce Balıkçılık Tarım Çevre Doğa 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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