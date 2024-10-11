Pakistan'da kömür madencilerine saldırı: 20 ölü, 7 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Duki District bölgesinde gerçekleşen olayda saldırganların madencileri bir noktada toplayıp üzerlerine ateş açması sonucu 4'ü Afgan 20 madenci hayatını kaybetti, 7 madenci de yaralandı. Bölge güvenlik çemberine alınırken,. yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

CİVARDAKİ 10 MADENE DAHA SALDIRDILAR

Saldırıya uğrayan kömür madeninin sahibi Haji Khairullah Nasir, silahlı saldırganların çevrede bulunan en az 10 kömür madenine daha saldırı düzenleyip kömür madeni makinelerini ateşe verdiğini söyledi. İnceleme başlatılan saldırıyı ike henüz üstlenen olmadı. Olaya ilişkin yetkililerden bilgi alan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hükümetin "terörün her şekli" ile mücadele etmeye kararlı olduğunu ifade etti.