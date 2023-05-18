Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Y. idaresindeki 19 AAZ 033 plakalı otomobil, hastane yakınlarında yolun karşısına geçmekte olan 72 yaşındaki Cemile Ö.'ye çarptı. Talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM