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Otomobilde 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Otomobilde 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana'da polisin durdurduğu bir otomobilde 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin durdurduğu bir otomobilde 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde uygulama yaptı. Polis uygulama yaptığı sırada bir otomobilden şüphelenip aracı durdurdu. Otomobilde yapılan detaylı aramada aracın birçok noktasında zulalanmış halde 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Murat Ö. ve Nebi A. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler

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