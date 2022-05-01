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Otomobil karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kepez istikametine seyir halinde olan C.K. idaresindeki Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yoldan çıkıp duvara çarparak durabilen otomobil park halindeki bir araçta da hasara yol açtı. Kazada hava yastıklarının açılması ile hafifi şekilde yaralanan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili olarak tutanak tuttu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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