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Otomobilin gelinlikçi dükkanına çarptığı kazada 400 bin liralık maddi hasar oluştu

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir otomobil, yayaya çarpmamak için manevra yaparken gelinlikçi dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde 400 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yoldaki yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, gelinlikçi dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde, saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğitcan Korkmaz yönetimindeki 55 BS 478 plakalı otomobil, önüne yaya çıktığı için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı.

Bir süre sürüklenen otomobil, cadde üzerinde bulunan bir gelinlikçi dükkanına çarptı, ardından yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

"YAKLAŞIK 400 BİN TL'LİK ZARARIMIZ VAR"

İşyeri sahibinin oğlu Tuğrul Yümlü, "Sürücü yayayı son anda fark ediyor ve manevra yaparak iş yerimize çarpıyor. Kendi aracımız işyerinin önündeydi, ona hiç dokunmadan dükkana girip geri çıkıyor. Yaklaşık 400 bin liralık zarar var. Allah'tan sabah erken saatlerde oldu, iş saati değildi" dedi.Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin gelinlikçi dükkanına çarptığı kazada 400 bin liralık maddi hasar oluştu

Otomobilin gelinlikçi dükkanına çarptığı kazada 400 bin liralık maddi hasar oluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ALTAY - 3.Sayfa
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