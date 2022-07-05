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Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu.

Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu. Bu sırada bahçede birilerinin olmaması faciayı önlerken, otomobilde bulunan anne ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Bahçeye uçan otomobilde vinç ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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