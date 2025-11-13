Osmaniye'de Yıldırım Evin Bacasına Düştü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir evin bacasına yıldırım isabet etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, öğle saatlerinde Düziçi İlçesinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Göl'e ait eve, sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle evin özellikle çatı kısmında ve baca giderlerinde zararlar meydana geldi. Olay anında büyük bir gürültüyle sarsılan evde ev sahipleri ve içerde misafir olarak bulunan bazı mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Komşularıyla evde oturdukları sırada gürültüyle dışarı çıktıklarını söyleyen Hatice Göl, "Deprem oldu sandım yıldırım atmış, dışarı çıktım baktım baca yere düşmüştü. Evde misafirlerim vardı onlarla dışarı çıktı baktık yıldırım bacaya düşmüş" dedi. - OSMANİYE