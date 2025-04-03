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Osmaniye'de Oto Sanayiden Çalınan Araçla Kuyumcu Soyuldu

Osmaniye'de Oto Sanayiden Çalınan Araçla Kuyumcu Soyuldu
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Osmaniye'de bir hırsız, oto sanayiden çaldığı otomobille hasar alan bir camiinin duvarını delip kuyumcuyu soyarak kaçtı. Soygun olayının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Osmaniye'de oto sanayiden otomobil çalan hırsız depremde hasar alan camiinin duvarı delerek kuyumcuyu soydu. Çaldığı otomobille kuyumcuya geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Refik Cesur bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, oto sanayiden otomobil çalan hırsız 6 Şubat depremlerinde hasar alan Yeşilova Camii'nin merdiven dairesinde bulunan duvarı delerek kuyumcu dükkanını soyarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanını açan Ali Can Poyraz, altınlarının çalındığını fark ederek durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, iş yerinde detaylı inceleme yaparak güvenlik kameralarını inceledi. Soygunu gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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