Osmaniye'de gözaltına alınan 146 kişiden 8'i tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 146 kişiden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3'ü av tüfeği 13'ü tabanca olmak üzere 16 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 146 kişiden 8'i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tüfek kartuşu, 10 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca şarjörü, 37 adet tabanca fişeği, 3 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, 33 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 8,62 gr metamfetamin ile 2.80 gr eroin ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa