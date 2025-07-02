Osmaniye'de BİM Market Personeli Kamyon ile Yük Arasında Kaldı, Yaralandı

Osmaniye'de BİM Market Personeli Kamyon ile Yük Arasında Kaldı, Yaralandı
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Osmaniye'deki BİM markette yaşanan feci kazada, kamyondan yük indirildiği esnada kırılan demir yol nedeniyle market personeli transpaletin üzerindeki yükle kamyon arasında sıkıştı. Olay, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralı çalışan ile kameraya yansıdı.

Osmaniye'de BİM market personelinin yük ile kamyon arasında kalarak yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

Olay, Osmaniye kent merkezi Fakıuşağı Mahallesi'ndeki BİM markette yaşandı. Kamyondan yük indirildiği esnada demir yol kırılınca market personeli transpaletin üzerindeki yükle kamyon arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan ismi öğrenilmeyen market çalışanı yaralandı. Feci kaza anbean kameraya yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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