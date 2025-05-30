Osimhen'le göbek atan Kadir Ircı'nın parmakları kesildi

Osimhen'le göbek atan Kadir Ircı'nın parmakları kesildi
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Victor Osimhen'le göbek atan Kadir Ircı'nın parmakları kesildi. İş kazası geçiren Ircı'nın parmaklarının dikildiği ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı gecede golcü oyuncu Victor Osimhen'le birlikte göbek atarak dikkat çeken İzmirli Kadir Ircı'dan üzücü bir haber geldi.

PARMAKLARI KESİLDİ

Sosyal medyada danslarıyla tanınan ve Osimhen'in kazandığı maçlardan sonra paylaştığı videolarla adından söz ettiren Kadir Ircı, çalıştığı iş yerinde yaşadığı kaza sonucu parmaklarını kaybetti.

Osimhen'le göbek atan Kadir Ircı'nın parmakları kesildi

HEMEN AMELİYATA ALINDI

Ircı kaza sonrası hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Parmakları dikilen Ircı'nın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazanın ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada Kadir Ircı'ya geçmiş olsun mesajları paylaşarak desteklerini gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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