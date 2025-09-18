Orman Emvali Denetimi: Düzce ve Bolu'da 32 Kontrol Noktası Kuruldu

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Genel Müdürlüğü tarafından Düzce ve Bolu illerinde toplam 32 sabit ve geçici kontrol noktasında orman emvali yüklü araçlar tek tek kontrol edildi.

Koruma kontrol faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan önleme araması Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Bolu ve Düzce illerinde toplam 32 sabit ve geçici kontrol noktasında yapıldı. Denetimlerde orman emvali yüklü araca düzenlenmiş nakliye teskeresi ve ETB'nin araç üzerindeki yükle uyumlu olup olmadığı, taşınan orman emvalinin yasal yollardan temin edilip edilmediği, taşınan orman emvalinde mevzuat gereği mamul damgası olup olmadığı kontrol edildi. - DÜZCE