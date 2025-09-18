Haberler

Orman Emvali Denetimi: Düzce ve Bolu'da 32 Kontrol Noktası Kuruldu

Bolu Orman Genel Müdürlüğü, Düzce ve Bolu illerinde orman emvali yüklü araçların kontrolü için 32 sabit ve geçici kontrol noktası oluşturdu. Eş zamanlı denetimlerde, taşınan orman emvalinin yasal yollarla temin edilip edilmediği ve gerekli belgelerin kontrolü yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Genel Müdürlüğü tarafından Düzce ve Bolu illerinde toplam 32 sabit ve geçici kontrol noktasında orman emvali yüklü araçlar tek tek kontrol edildi.

Koruma kontrol faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan önleme araması Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı olan Bolu ve Düzce illerinde toplam 32 sabit ve geçici kontrol noktasında yapıldı. Denetimlerde orman emvali yüklü araca düzenlenmiş nakliye teskeresi ve ETB'nin araç üzerindeki yükle uyumlu olup olmadığı, taşınan orman emvalinin yasal yollardan temin edilip edilmediği, taşınan orman emvalinde mevzuat gereği mamul damgası olup olmadığı kontrol edildi. - DÜZCE

