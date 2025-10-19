Haberler

Orkun Kökçü'nün Babaannesi Eşe Kökçü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Orkun Kökçü'nün Babaannesi Eşe Kökçü Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın futbolcusu Orkun Kökçü'nün babaannesi Eşe Kökçü, kanser tedavisi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Orkun Kökçü'nün babaannesi Eşe Kökçü, Eskişehir'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'de bir süredir kanser tedavisi gören A Milli Takımı ve Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Orkun Kökçü'nün babaannesi Eşe Kökçü, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Eşe Kökçü'nün cenaze namazı Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenazeye milli futbolcu Orkun Kökçü de katılarak kardeşi, babası ve akrabalarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk annesi Eşe Kökçü'nün cenazesi, Asri Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

Cenaze törenine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak katılırken, Beşiktaş kulübü başkanı Serdal Adalı da çelenk yolladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu

Rakibi elini itti, olan oldu! Yaptığıyla yine maça damga vurdu
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.