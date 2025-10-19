Orkun Kökçü'nün Babaannesi Eşe Kökçü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Orkun Kökçü'nün babaannesi Eşe Kökçü, Eskişehir'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'de bir süredir kanser tedavisi gören A Milli Takımı ve Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Orkun Kökçü'nün babaannesi Eşe Kökçü, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Eşe Kökçü'nün cenaze namazı Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenazeye milli futbolcu Orkun Kökçü de katılarak kardeşi, babası ve akrabalarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk annesi Eşe Kökçü'nün cenazesi, Asri Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

Cenaze törenine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak katılırken, Beşiktaş kulübü başkanı Serdal Adalı da çelenk yolladı. - ESKİŞEHİR