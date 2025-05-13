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Ordu'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde polis tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda para, kredi kartları ve senetler ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tefecilik suçuna yönelik Ünye ilçesinde 6 ev ile 2 iş yerinde arama yaptı. Arama yapılan adreslerde toplamda 132 bin 980 lira para, 25 adet muhtelif kredi kartı, 3 senet defteri, 11 adet senet, 100 afet fişek, 2 adet şarjör ile 1 alacak borç defteri ele geçirildi. Operasyonda Y.K. ve G.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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