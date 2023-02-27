Ordu'da sahte alkol 3. Sayfa Haberleri Ordu'da 10 litre merdiven altı sahte alkol ele geçirildi. Ordu'da 10 litre merdiven altı sahte alkol ele geçirildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak sahte içki satışına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde Perşembe ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 5 litre etil alkol, 5 litre sahte viski, 4 litre sahte votka, 1 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Perşembe Ordu 3. Sayfa Haberler

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